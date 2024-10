Am 5. Juli brach in den Räumlichkeiten der Frauenberatungsstelle Lichtblick in Feldkirchen ein Brand aus. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes begannen noch am selben Tag. Die Bevölkerung wurde jedenfalls mit einbezogen, indem sie gebeten wurde, sachdienliche Hinweise zu liefern. Jetzt, knapp vier Monate später, wurden die Ermittlungen allerdings eingestellt. Der Grund? „Es gab keine neuen Erkenntnisse“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Trotzdem wird gebeten: „Wenn jemand noch etwas weiß oder beobachtet hat – bitte melden Sie sich. Wir gehen den Hinweisen nach.“