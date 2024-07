Am Freitag, dem 5. Juli, brach in den Räumlichkeiten der Frauenberatungsstelle Lichtblick in Feldkirchen ein Brand aus. Die Ermittler stellten noch am selben Tag fest, dass die Ursache Brandstiftung war. Die Brandursachenermittlung nahmen Beamte der Brandgruppe des Landeskriminalamtes vor, in Zusammenarbeit mit einem von der Staatsanwaltschaft bestellten Sachverständigen. Man bittet in Zusammenhang mit den Ermittlungen die Bevölkerung um Hinweise, sollte jemand Beobachtungen gemacht oder sonst etwas bemerkt haben.