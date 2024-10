Die Ballsaison ist voll im Gange. Für wohl jeden Maturanten ist der Abend des Maturaballs ein unvergesslicher. Genau aus diesem Grund laufen die Vorbereitungen für die diesjährigen Bälle auf Hochtouren.

In Feldkirchen startet der Bundesschulcluster die Saison. Der Ball findet am 16. November unter dem Motto: „Matura wie im Märchen - eine zauberhafte Nacht“ statt. Einlass im Stadtsaal ist um 19.30 Uhr. Die Polonaise beginnt um 20.30 Uhr. Einlass gibt es nur mit Abendgarderobe.

Eine Woche später, am 24. November, lädt der Schiklub Feldkirchen zum großen Schiball.100 Jahre gibt es den Verein schon. Gefeiert wird im Stadtsaal Feldkirchen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Für die passende Musik sorgt die Band „Major 7“. Das große Zuckerl? Bei der Tombola gibt es zwei VIP-Karten für die Ski-WM in Saalbach 2025 zu gewinnen.

Den Anfang der Ballsaison macht der „Herzogball“ in der Herzogsstadt von der Faschingsgilde St. Veit. Am 9. November lädt die Gilge in die Blumenhalle. Beginn ist um 19.11 Uhr. „Nach dem vorjährigen grandiosen Erfolg, soll das Narrenwecken in Zuklunft zum Ball der Bälle, und zur jährlichen Tradition in St. Veit werden“, erklärt Präsident Michael Huber. „Natürlich wird es zum Faschingswecken wieder zur Schlüsselübergabe und der Übernahme der Regenschaft durch die Narren über die Stadt kommen“, so Huber.

Wer kein Faschingsnarr ist, kann am 9. November auch sein Dirndl, oder die Lederhose anziehen. Denn am Eventhof Müller findet ab 19.30 Uhr der „1. Kraiger Jägerball“ statt. Karten sind im „Müllers Hof“ erhältlich. Musik kommt von „Die Silberbacher“. Mit dabei sind auch Jagdhornbläser und die LJ Volkstanzgruppe.

Eine Woche später findet der Ball des Bundesrealgymnasiums St. Veit unter dem Motto „Königlicher Absch(l)uss. Heute Nacht sind wir an der Macht“ statt. Am Samstag, 16. November laden die Maturantinnen und Maturanten in den Fuchspalast. Ab 19 Uhr werden die Gäste empfangen. Ab 20.30 Uhr beginnt die Polonaise.

In Althofen beginnt die Ballsaison mit dem Ball der Handelsakademie, am 23. November. Das Motto lautet: „HAK Vegas – Um jede Note gepokert“. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Einlass erfolgt nur in Abendgarderobe.

Am Samstag, 8. Februar 2025, findet der Ball der HLW St. Veit statt. „Wie jedes Jahr verwandelt sich unser Schulhaus wieder in einen großen Ballsaal. Das Motto lautet: ‚Diamond Night - Let‘s sparkle togheter‘. Es wird also ziemlich viel bei der Deko funkeln“, verrät Direktorin Gerlinde Zergoi-Wagner. 71 Schülerinnen und Schüler freuen sich auf ihre Gäste.

Am 8. März geht es dann weiter mit dem Krappfelder Jägerball. „Normalerweise findet der Ball am ersten Samstag im März statt. Das ist in diesem Jahr aber der Faschingssamstag, daher haben wir uns entschieden auf den zweiten Samstag auszuweichen“, erklärt Organisator Peter Ratheiser. Es ist mittlerweile der 46. Krappfelder Jägerball. Für die passende Musik im Kulturhaus Althofen sorgen „Die Silberbacher“.

Ein paar Wochen später, und zwar am Samstag, 29. März, findet lädt das BORG Althofen in das Kulturhaus Althofen. „Unsere Absolventen haben sich für das Motto ‚Hollywood - Klappe auf zur letzten Szene‘ entschieden“, erklärt Bereichsleiter Andreas Jannach. Einlass ist um 19 Uhr. Beginn um 20 Uhr.

Den Abschluss macht dann die Landwirtschaftliche Fachschule Althofen. Der Ball findet am 9. Mai 2025 im Kulturhaus Althofen statt. Das Motto? „Es gibt noch keines. Es wird erst im Jänner festgelegt“, meint Direktor Matthias Auernig.

