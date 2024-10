Seit 25 Jahren stehen Adi Trampitsch (52) und Heinz Granig (54) bereits für die Faschingsgilde Steuerberg auf der Bühne – nun haben sie es gewagt: Ihr erstes eigenes Solo-Kabarettprogramm. Unter dem Titel „Mitten aus dem Leben“ bringen sie ihre eigenen komödiantischen Szenen auf die Bühne – mit großem Erfolg. Bereits zwei Mal war das Programm im Gasthof Gurktalerhof restlos ausverkauft. Die letzte Aufführung der aktuellen Runde steht diesen Freitag bei der Zechnerin in Liebenfels an. Kurzentschlossene können sich noch Karten sichern, auch an der Abendkasse.