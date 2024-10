Seit 7. Oktober hat Himmelberg eine neue Zahnärztin. „Mit Oktober 2024 habe ich die Zahnarztpraxis von Frau Doktor Simone Engel in Himmelberg in der Turracher Straße 19 übernommen“, sagt Julia Perko, die in ihrer Praxis alle Kassen hat, und ergänzt: „Weiterhin möchte ich für Sie und Ihre Zähne da sein und freue mich, Sie in der bestehenden Ordination vulgo Oberwirt begrüßen zu dürfen.“ Die Telefonnummer zur Terminvereinbarung ist ebenfalls gleich geblieben: 04276 37810.