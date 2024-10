„Seit ich Mama wurde, ist das Kochen mein hauptsächliches kreatives Ventil. Wir ernähren uns überwiegend pflanzlich und vegan, und ich wollte ursprünglich mit meinem Blog meiner Familie und meinen Freunden zeigen, dass diese Ernährungsweise ganz und gar nicht langweilig, kompliziert oder einseitig ist“, erzählt Gloria Valerie Oberortner aus Feldkirchen, die mit ihren Instagram-Videos (@Glownjoy) mittlerweile regelmäßig viral geht und mehrere Millionen Klicks generiert hat. Und Klicks bedeuten in den sozialen Medien vor allem eines: Das Business läuft. Inzwischen hat sie mehr als 31.000 Follower und schließt Kooperationen mit interessanten Firmen ab. Mit ihrem Konzept – sie kocht farbenfrohe, ausgefallene vegetarische und vegane Gerichte, die leicht nachzumachen sind – hat die gebürtige Villacherin eine Nische gefunden, die sie gut damit bedienen kann.

Begehrte Food-Auszeichnung

Grund zur Freude hat sie aktuell vor allem auch wegen einer Sache: „Ich habe tatsächlich den Foodblog des Jahres beim Afba gewonnen.“ Zur Erklärung, der Afba, also der Austria Food Blog Award ist seit 2012 Treffpunkt und Plattform für kreative Genussmenschen, Wirtschaft, Medien und Experten. Er ist eine begehrte Auszeichnung für Food Blogs und kulinarisch Kreativschaffende. Die Jury setzt sich aus unabhängigen Experten aus Gastronomie, Kulinarik und Medien zusammen. „Nach zehn Jahren landet der Preis wieder in Kärnten – 2014 hat Catrin Ferrari-Brunnenfeld (@Cooking Catrin) ihn gewonnen.“ Zusätzlich dazu konnte Oberortner auch den zweiten Platz in der Kategorie „Cucina Italiana“ erreichen.

Authentische und ehrliche Küche

Ihr Erfolgsrezept? „Mir ist Authentizität am allerwichtigsten, beim Kochen und auch bei mir selbst.“ Und so ist sie auch bewusst nicht immer top hergerichtet, wenn sie vor der Kamera steht, sondern sich genauso zeigt, wie sie ist: „Das wäre sonst viel zu unrealistisch. Ich habe zwei kleine Kinder. Da bin ich auch einmal ungeschminkt oder habe fettige Haare“, sagt sie mit einem Schmunzeln.