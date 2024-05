Gesundes Naschen ist ihre Mission: Mit ihrem Blog www.betti-licious.at hat die Wahlgrazerin Bettina Ganglberger schon bei den Austrian Food Blog Awards 2021 abgeräumt, mit ihrem gleichnamigen Start-up für natürliche Naschereien wie Energiekugeln und Müslimischungen, das sie im Dezember 2021 gründete, holte sie beim Publikumspreis der Steirischen Unternehmerin des Jahres 2023 der WKO Platz zwei. Nun startet sie eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Titel „Gesundes Naschen“, um mit ihrer Marke richtig durchstarten zu können.

Die Kampagne sei ein entscheidender Schritt, um nicht nur ihre „healthylicious bites“ (Energiekugeln) in größeren Mengen herstellen zu können, sondern auch um die Vielfalt und Zugänglichkeit ihrer gesunden Snacks zu erweitern, erklärt Ganglberger, die mit „Gesund Naschen“ auch ein Rezeptbuch veröffentlicht hat: „Ich bin überzeugt, dass gesunde Ernährung und vor allem gesundes Naschen nicht langweilig sein muss und durchaus lecker sein darf“, sagt sie über ihre Beweggründe für ein Crowdfunding. Mit der erweiterten Produktionsstätte will sie einen Raum für gesunde Ernährung schaffen, „damit ich in Zukunft noch mehr Menschen zeigen kann, wie kreativ und abwechslungsreich gesundes Naschen sein kann“.

Mit 10.000 Euro will Ganglberger bis Mitte Juni ein ambitioniertes Ziel erreichen. Die Kampagne soll die Eröffnung einer eigenen lokalen Produktionsstätte in Graz finanzieren, die nicht nur die Produktionskapazitäten für vegane und zuckerfreie Leckereien erhöhen wird, sondern auch die Möglichkeit bietet, ein breiteres Angebot zu schaffen. Zudem ist die Einrichtung eines zusätzlichen Workshop- und Kulturraums geplant, der als Begegnungsstätte dient, um Wissen zu teilen, Netzwerke zu bilden und gemeinsame Koch- und Backerlebnisse zu ermöglichen. So will sie eine wachsende Community unterstützen, die einen bewussten und gesunden Lebensstil verfolgt oder noch verfolgen möchte.