Sturm und Maroni: Ein Fest für alle Sinne im TrippelGUT

Passend zum Herbst fand am Sonntag im TrippelGUT von Niko Trippel und Laura Moser mit ihrem Team das beliebte Sturm- und Maronifest in Briefelsdorf am Maltschacher See mit dem Musik-Duo „Erna & Karl“ statt.