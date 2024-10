Für Werner Kogler, Betreiber des gleichnamigen Natursteinwerkes in St. Urban lag der Stein schon als Kind am Herzen. „Meine Spielwiese war der Steinbruch, nach den Hausübungen ging es immer ab in den Steinbruch, da waren die Radlager, die Maschinen, da war immer Bewegung“, erzählt er. Kogler, aufgewachsen mit vier Geschwistern, übernahm – „alle anderen waren da schon aus dem Haus“ – den Betrieb und führt ihn bis heute mit seiner Frau Liselotte. Auch Tochter Maria Lisa, sie studiert noch, ist schon im Unternehmen verankert. „Wir sind ein Familienunternehmen mit sehr guten Mitarbeitern“ sagt Werner Kogler. „Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die schon 25 bis 30 Jahre dabei sind.“