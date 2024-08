Mittlerweile kann sich Luc Lenoble, Initiator und Organisator des Ossiacher Kunsthandwerksmarktes, seine Aussteller aussuchen. „Es bewerben sich mehr Aussteller als wir nehmen können“, sagt Tochter Marie Lenoble. Dabei wird genau geachtet, woher die Ware kommt. „Sie muss handgefertigt sein, alles muss selbst gemacht sein“, sagt Marie Lenoble. Man möchte nicht, dass eingekaufte Ware als die eigene angepriesen wird. Lenoble: „Unsere Aussteller sind EPUs oder Familienunternehmen, wo alles in einer Hand ist.“ Die Besucher kommen aus der ganzen Region Mittelkärnten bis hin aus dem Klagenfurter Raum, oder sind als Touristen da.

Die Herkunft der Ware sei auch deshalb wichtig, sagt Lenoble, weil man vermeiden wolle, dass diese aus einer Menschen ausbeutenden Produktion kommt. Das Konzept stößt auf Wohlgefallen, rund 40.000 Besucher zählt der Markt, wenn er am verlängerten Wochenende des 15. August jedes Jahr über die Bühne geht. Die Händler und Händlerinnen kommen großteils aus Österreich und dessen Nachbarländern.

Organisator Jean Luc Lenoble mit Tochter Marie. Sie organisieren den Markt seit einigen Jahren gemeinsam © Schusser

Für die Aussteller ist der Markt ein gutes Geschäft, deshalb strahlt er auch in den Bezirk St. Veit aus. Kunsthandwerkende der Region sind dort regelmäßig präsent. „Der Ossiacher Markt ist ein Wahnsinn, er ist der Markt schlechthin für mich“, sagt Meisterdrechsler Alfred Krainer, der in St. Veit auch der Obmann von „Kunst und Werk“ ist. Der Verein betreibt ein Geschäft am St. Veiter Hauptplatz.

Verkauft auch beim Kunsthandwerksmarkt: Drechsler Alfred Krainer, hier mit seiner Enkeltochter. Das Steckenpferd stammt von Jean Luc Lenoble © KLZ / Michaela Auer

Krainer: „Die Besucher kommen wirklich dorthin, um etwas zu kaufen, und nicht, um nur zu schauen. Woanders bist du meistens nur eine Ausstellung.“ Das Glück des guten Geschäftes hat nicht nur Krainer auf seiner Seite, sondern auch andere Vereinsmitglieder, denn auch diese bauen ihre Verkaufsstände gerne in Ossiach auf.

Qualität als Kaufmotivation

Ebenso ist Heidi Habarta am Markt vertreten, Keramikerin in St. Veit. „Ich fahre seit Jahren zum Kunsthandwerksmarkt, obwohl er sehr groß ist.“ Aber die Kundschaft dort sei sehr gut. „Man hat bei diesem Markt immer auf Qualität geachtet“, sagt sie. Das spreche sich herum und das brächte Kunden und Kundinnen, die bereit seien, für die Qualität auch Geld auszugeben. „Für mich ist Ossiach deshalb ein Pflichttermin.“

Was die Buchungen in der Region betrifft, so weiß Georg Overs, Geschäftsführer der Tourismusregion Villach - Faaker See-Ossiacher See: „Das ist die beliebteste Urlaubswoche“. Man könne aber nicht dezidiert herauslesen, wieviel Buchungen aufgrund des Kunsthandwerkes stattfinden. Due Betriebe würden den Buchungsgrund nicht abfragen. Der Tourismus unterstützt die Region dahingehend, dass man die Veranstaltung über die sozialen Medien bewirbt.

Zimmer gefragt

Bei den Beherbergern macht sich der Markt auch bemerkbar. „Es ist extrem“, sagt Gregor Krappinger, Inhaber des gleichnamigen Gästehauses. Die Familie betreibt auch ein Café und einen Nahversorger. Diese Zeit sei prinzipiell sehr gut gebucht. „Es war schon vorher viel los und jetzt ist es noch mehr, ungefähr doppelt so viel.“ Buchungen würden auch oft bewusst zum Zeitpunkt des Marktes getätigt.

Eva Hoffmann © Markus Traussnig

Auf der anderen Seeseite sieht man im Markttreiben ein ausgeglichenes Miteinander. „Wir schicken unsere Gäste gerne hinüber, sagt Eva Hoffmann, Wirtschaftskammer-Obfrau und Betreiberin des Seehotels Hoffmann in Steindorf. Diese hätten ihre Freude an der Veranstaltung und der Markt profitiere auch von den Gästen, die in dieser gewohnt starken Woche am See urlauben. Aber: „Ich sage immer, bitte nicht mit dem Auto fahren“, erklärt Hoffmann. „Besser ist es mit dem Schiff.“

Christian Steger ist am langen Wochenende oft mit seinen Booten unterwegs © Kk/Seetaxi Steger

Öfter über den See

Christian Steger von „Seetaxi Steger“ mit Standort in Bodensdorf bringt deshalb an diesem Wochenende wesentlich mehr Menschen über den See. „Wir stellen die doppelte Kapazität an Überfahrten zur Verfügung“, sagt er. Um 300 bis 500 Personen mehr zählt er an diesem Wochenende zu seinen Kunden. Trotz alledem kommen viele mit dem Auto, davon profitiert auch die Gemeinde als Einheber der Gebühren. Ebenso die Bundesforste, die gebührenpflichtig Parkflächen anbieten. Marie Lenoble empfiehlt eine alternative Anreise mit dem Schiff, schon aus Gründen des Umweltschutzes. Die Parkplätze sind aber trotzdem voll, wie sie weiß und es gilt der alltägliche Preis. „Und da komme bei 10.000 Besuchern einiges an Einnahmen zusammen.