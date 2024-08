Das Umfeld ist ländlich, Wald, Wiese, zwei Hunde gehören zur Familie. Für Kinder wie die beiden Pflegekinder von Carmen und Gerhard aus Mittelkärnten wie geschaffen. In Kärnten werden aktuell 261 Pflegekinder von 222 Pflegefamilien betreut. „Mein Mann und ich wollten Kinder adoptieren, aber dann sind es Pflegekinder geworden“, erinnert sich Carmen. Und sie erinnert sich auch an eine Frage ihres Pflegesohnes Christoph*, die sie zutiefst berührte: „Mama, warum hast du mich nicht früher gerettet?“ Mit sechs Jahren kam der Bub in die Familie, mit dem Entwicklungsstand eines Kleinkindes, fast keine Sprache, ohne geregelten Tagesablauf, ohne regelmäßige Mahlzeiten.