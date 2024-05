Sie gelten bei Therapeuten, Betreuern und Behörden als „Kinder mit multiplen Problemlagen“, als verhaltens- und bindungsgestört, als „Systemsprenger“. Viktoria (Name von der Redaktion geändert, Anm.) ist so ein Kind. Sie war zwei Jahre alt, als sie erstmals in der Kinderkrippe als verhaltensauffällig beschrieben wurde. Das Mädchen kratzte, biss und trat Gleichaltrige, die Betreuungspersonen konnten sie kaum bis gar nicht bändigen. Auch die junge Mutter, zu diesem Zeitpunkt erst 19 Jahre alt, war stets bemüht, Hilfe anzunehmen, aber dennoch mit dem Kind überfordert, erzählt eine Lebens- und Sozialbetreuerin, Supervisorin und angehende Sozialpädagogin. Sie hat sich an die Kleine Zeitung gewandt, weil sie Viktoria nicht mehr betreuen darf und sich Sorgen macht.