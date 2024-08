Es ist mittlerweile ein jährliches Highlight in Feldkirchen, das am Sonntag zum bereits 25. Mal veranstaltet wird. Die Jubiläumsausgabe des Rindfleischfestes wird wieder Tausende Besucherinnen und Besucher auf das Gut Ossiacher Tauern locken, die sich durch die Köstlichkeiten der heimischen Rindfleischproduzenten schlemmen möchten. Veranstalter ist Kärntner Fleisch, das in der St. Veiter Zollfeldstraße seine zentrale Viehvermarktung betreibt. Obmann Josef Fradler, er hat das Zepter 2019 von seinem Vater übernommen, steckt mitten in den Vorbereitungen und freut sich auf das Großevent. „Wir versuchen, die Veranstaltung jährlich weiterzuentwickeln – das betrifft auch die Grill- und Barbecue-Szene“, schildert er.

Heimische Produzenten im Vordergrund

Schon lange ist das Rindfleischfest ein großer Faktor für die regionalen Produzenten. Fradler: „Wir möchten die Produktion unserer Rinderbauern in den Fokus stellen und dadurch die Konsumenten zur heimischen Ware ziehen.“ Insgesamt sind acht Rinderproduktionsringe, die rund 4000 Rinderbauern vertreten, bei der Veranstaltung mit dabei. „Zehn Leute kümmern sich um die Hauptorganisation, dazu kommen noch circa 50, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen.“

Freuen sich auf das Rindfleischfest: Josef Fradler (rechts) und Alois Weiss von Kärntner Fleisch © KLZ / Andreas Hoi

Und wie viel Rindfleisch geht im Rahmen des Festes über die Ladentheke? Hier kann Fradler nur grob schätzen, aber: „Bei 6000 Portionen kommt man auf rund eine Tonne an Fleisch, die am Sonntag verzehrt werden.“ Dieser Massenkonsum erscheint auf den ersten Blick wenig vereinbar mit dem von vielen aufgrund der Klimakrise geforderten Grundsatz, weniger Fleisch zu sich zu nehmen, aber: „Hier werden oft Äpfel mit Birnen verglichen. Der durchschnittliche Betrieb bei uns hält 18 Rinder, in den USA hat einer das Tausendfache. Der Vergleich ist nicht fair, denn dort verbraucht einer mehr Ressourcen als das ganze Land Kärnten zur Verfügung hat“, erklärt Fradler und führt aus: „Gegen eine bewusstere Ernährung hat niemand in der Landwirtschaft irgendetwas. Wenn man sich für ein solches Produkt entscheidet, dann entscheidet man sich für die Region.“

Kleine Anfänge, großer Erfolg

Ins Leben gerufen wurde das Rindfleischfest übrigens von Fradlers Vater, Josef Fradler senior. „Es ist ihm darum gegangen, dem Konsumenten vor Augen zu führen, dass wir vor Ort die besten Produkte haben. Es gab und gibt nach wie vor viel ausländische Ware, aber wir wollen zeigen, dass wir uns mit den großen Rindernationen wie Argentinien oder den USA messen können.“ Das Produkt soll dabei im Vordergrund stehen, das Fest soll für die ganze Familie sein und keinen typischen Zeltfestcharakter aufweisen.

Dass die Veranstaltung einen derartigen Erfolgskurs einschlägt, damit habe man zu Beginn nicht gerechnet. „Wir haben ja klein angefangen, aber es hat sich stetig entwickelt und mittlerweile kommen zwischen 5000 und 6000 Leute zu uns. Darauf hoffen wir diesen Sonntag natürlich auch.“ Auch für den Tourismus spielt das Rindfleischfest mittlerweile eine nicht zu unterschätzende Rolle. „Von der Gemeinde Ossiach hören wir, dass viele extra dafür in Ossiach Urlaub machen“, weiß Fradler. Auch aus den Nachbarländern Italien und Slowenien dürfe man immer wieder viele Gäste begrüßen.

Doppelweltmeister Matzek wieder mit von der Partie

Am Sonntag, 11. August, startet das Rindfleischfest um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe offiziell in seine 25. Ausgabe. Mit dabei sind natürlich wieder die bekannte Partyköchin Yulia Haybäck, die ein ganzes Rind auf einem eigens hergerichteten „Asado-Grill“ braten wird, sowie der Grillspezialist und Doppelweltmeister Adi Matzek. Er sorgt für Vorführungen und verrät dem Publikum Tipps und Tricks für das perfekte Grillerlebnis.