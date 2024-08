Seit 1999 gibt es den Feldkirchner Wochenmarkt. „25 gute Gründe, um zu feiern. Wir planen am 14. September eine große Feier am Feldkirchner Hauptplatz mit dem ‚Oberkrainer Avsenik‘“, erklärt Anton Dabernig, Obmann des Vereins „Feldkirchner Wochenmarkt“ und Hauptorganisator.

Die Feier soll mit den Standlern und Feldkirchner Vereinen durchgeführt werden. „Für den Ausschank möchten wir mit einem regionalen Verein zusammenarbeiten. Kulinarische Verpflegung gibt es bei den Standlern.“ 26 Standler gibt es am Feldkirchner Wochenmarkt. „Begonnen haben wir mit sieben Landwirten und sieben Gewerbetreibenden. In den letzten Jahren haben wir unseren Markt ausgebaut. Die Standler kommen – neben Kärnten – aus Ungarn, Italien oder Slowenien“, freut sich Dabernig. Der Vereinsobmann hat in den 25 Jahren nur an zwei Markttagen gefehlt. „Ich bin immer der Erste, der morgens da ist und der Letzte, der nachmittags heimgeht.“

Bei der 20-Jahr-Feier 2019 konnte noch vor der Coronakrise gefeiert werden. „Da hatten wir großes Glück. Es waren rund 400 Gäste mit dabei. Wir hoffen auch in diesem Jahr auf so viele Menschen.“ Sitzgelegenheiten wird es bei der Feier am Hauptplatz genug geben. „Der Markt beginnt ganz normal um 8 Uhr. Ab 10 Uhr startet dann unser Rahmenprogramm. Das genaue Konzept wird noch erstellt.“ Damit man das Fest auf die Beine stellen kann, müssen alle Standler mitanpacken. „Aber das schaffen wir schon“, freut sich Dabernig.

Worauf der Verein Feldkirchner Wochenmarkt besonders achtet: „Die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen. Die örtlichen Vereine dürfen gerne zweimal im Jahr einen eigenen Stand aufbauen und für Feste oder Veranstaltungen Karten verkaufen. Man braucht sich nur bei uns zu melden.“ Den Markt am Samstagvormittag sieht er nicht nur als Einkaufsmöglichkeit, sondern auch als gesellschaftlichen Treffpunkt.