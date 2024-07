Am Wochenmarkt wurde mit Musik aus Oberkrain gefeiert

Leider mußte die 45. Jubiläums-Veranstaltung am Freitag wegen Starkregen abgesagt werden, dafür gab es am Samstag einen großen, zünftigen Frühschoppen mit der „Oberkrainer Hauskapelle Avsenik“ am Wochenmarkt in Feldkirchen.