So richtig weiß niemand, wann genau der Raffelwirt in Deutsch-Griffen zum ersten Mal seine Pforten geöffnet hat. Auch Helmut Allesch als Betreiber kann nur mutmaßen. „Ich kann hierbei lediglich auf eine Bauminschrift verweisen, auf dem das Jahr 1796 steht.“ Das Gasthaus besteht jedenfalls seit über 200 Jahren und ist damit eines der ältesten in der Region. Zur historischen Einordnung: Als ein recht kleingewachsener Franzose namens Napoleon Bonaparte sich anschickte, weite Teile Europas zu erobern, stand die Landwirtschaft beim Raffelwirt bereits in all seiner Pracht.