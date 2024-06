Der „Peterwirt“ war ein beliebter Treffpunkt in Glanhofen. Seit 1988 wurde er von Elisabeth Kogler geführt. Die Gastwirtin hatte das Lokal von ihren Eltern übernommen. „Wir hatten ein Gastzimmer und einen Saal, in dem Veranstaltungen stattfanden. Vor allem von Vereinen und für Festlichkeiten wurde das Angebot sehr gut angenommen“, erzählt Kogler.

Nun werden die Dorfbewohner aber ohne den „Peterwirt“ auskommen müssen. Denn seit 1. Juni sind die Pforten des einzigen Gasthauses in Glanhofen geschlossen. Elisabeth Kogler tritt ihren Ruhestand an: „Ich habe schon in den letzten Jahren nicht mehr oft offen gehabt, weil es mir gesundheitlich nicht mehr gut ging“, erklärt die 58-Jährige.

Ursprünglich hatte Kogler den Beruf der Schneiderin erlernt. Weil ihre Eltern aber Unterstützung im Gasthaus benötigten, hat sie mit 20 Jahren den Sprung in die Gastronomie gemacht. „Die letzten fünf Jahre habe ich ganz alleine gearbeitet“, berichtet Kogler.

Dank von Dorfgemeinschaft

Sie möchte sich nun Zeit für sich selbst nehmen, das Gasthaus wird nicht mehr öffnen. „Die Dorfgemeinschaft St. Nikolai Glanhofen bedankt sich bei Elisabeth Kogler für die jahrzehntelange, gute Zusammenarbeit und wünscht ihr in ihrem neuen Lebensabschnitt alles Gute“, teilt Diethard Knes der Gastwirtin mit. Als Obmann der Dorfgemeinschaft war er oft im Lokal zu Gast. Auch andere Stammgäste haben sich bereits von der bekannten Kellnerin verabschiedet, wie Kogler erzählt: „Sie sind traurig und es kam vielleicht auch überraschend. Nur wird der Peterwirt nun zubleiben.“