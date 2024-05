„Lovestory“, „An einem Sonntag im August“ oder „Wolke 7“: Was nach den Titeln romantischer Romane klingen mag, sind in Wahrheit die Bezeichnungen der einzelnen Zimmer im Landidyll-Hotel Nudelbacher in Feldkirchen. „Jedes der 26 Zimmer ist individuell eingerichtet und trägt einen anderen Namen“, erklärt Chefin Renate Nudelbacher, die im Hotelbetrieb aufgewachsen ist. Denn seit genau 70 Jahren gibt es besagten Betrieb, ihre Eltern haben „ganz klein gestartet, über die Jahre wurde er immer weiter vergrößert“, sagt Nudelbacher, die seit 45 Jahren die Fäden in der Hand hat.