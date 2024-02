Umzüge, Kindermaskenball, Fetzenball – der Fasching steuert mit großen Schritten auf das Finale zu. Bevor am Dienstag, 13. Februar, der Fasching verabschiedet wird, wird noch einmal ordentlich gefeiert.

Gluck Gluck Ole – Nachdem Feldkirchen ist diesem Jahr den Titel „Kärntens Faschings-Landeshauptstadt“ trägt, setzt der Feldkirchner Faschingsklub als Gastgeber und Veranstalter alle Hebel in Bewegung, um die Innenstadt am Faschingsdienstag wieder in ein buntes Gesamtbild zu hüllen. „Wir bereiten alles für ein fulminantes und buntes Finale unserer Regentschaft vor“, betont Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs. Der Faschingsumzug startet am Faschingsdienstag um 14 Uhr wie gewohnt in der St.-Veiter-Straße (gegenüber vom Bahnhof). Das närrische Treiben setzt sich dann entlang der 10.-Oktober-Straße und entlang der Kirchgasse Richtung Hauptplatz in Bewegung, wo schließlich das große Finale auf dem Programm steht.

Am Sonntag, 11. Februar, lädt der Klub zum Kindermaskenball in den Stadtsaal ein. Prinzessinnen oder Ritter werden ab 14 Uhr erwartet. Der Eintritt ist frei.

„Rams Rams“ heißt es in Bodensdorf. Am Samstag, 10. Februar, steigt der große Faschingsumzug. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr vor der Volksschule. Der Umzug führt bis zum Gasthaus Urbaniwirt, wo dann der Fetzenball stattfindet.

Am Faschingsdienstag, 13. Februar, klingt die närrische Zeit dann im Sportcafé „Time Out“ aus. Beginn ist um 18 Uhr.

Auch in Glanegg freut man sich schon auf den Faschingsumzug am Sonntag, 11. Februar, um 11.11 Uhr. Ab 13.30 Uhr wird in der Festhalle gefeiert. Um 16 Uhr gibt es eine Maskenprämierung. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

„Ho Schluck“ – das ist der Faschingsruf in Steuerberg. Am Faschingssamstag, 10. Februar, findet ab 13.30 Uhr der Steuerberger Faschingsumzug statt. Abmarsch ist beim Café Tennissimo. Der Umzug endet im Kulturhaus, wo es dann noch eine Faschingsparty für die kleinen Faschingsfans gibt. Veranstalter ist der Kulturverein Steuerberg.

„Lei Noch“ schallt es durch Reichenau. Der Elternverein veranstaltet am Faschingsdienstag, ab 10 Uhr, einen Umzug. Start ist beim Rüsthaus der Feuerwehr. Der Umzug endet beim Nockstadl, wo die Veranstaltung einen gemütlichen Ausklang findet.

In St. Ulrich gibt es am Freitag, 9. Februar, einen Maskenball mit Prämierung in der Volksschule. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt eine freiwillige Spende. Zwei Tage später lädt die Dorfgemeinschaft zum Faschingsumzug mit der Dorfmusik. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Rüsthaus St. Ulrich.

Auch in Gnesau ist die Vorfreude auf den Faschingssonntag am 11. Februar und den Faschingsumzug groß. Beim Gasthaus Wunder fängt um 13.56 Uhr der Umzug mit der „Zedlitzdorfer Musikkapelle“ an. Nach dem Umzug gibt es noch einen Ausklang für Groß und Klein beim Gasthaus.

In der Gemeinde Himmelberg freut man sich am Sonntag, 11. Februar, auf den Kindermaskenumzug. Abmarsch ist um 14 Uhr beim Parkplatz Taferner mit der Musikkapelle Himmelberg. Für jede Maske gibt es einen Krapfen und ein Getränk.

Und in Tiffen laden die Trachtenfrauen am Samstag, 10. Februar, um 13.30 zum Kinderfasching in das Gasthaus Gfrerer-Lipp.

Namla Woll Woll – den krönenden Abschluss im Bezirk St. Veit macht wohl die Faschingsgilde St. Veit. Mit dem Auto, Traktor, Abschleppwagen, Sattelschlepper oder mit einem Zug, fast alles ist erlaubt beim Faschingsumzug. Nach dem Umzug wird wieder am gesamten Hauptplatz gefeiert. Um 12 Uhr ist der Treffpunkt für den Umzug am Rennbahngelände. Um 13.30 Uhr beginnt der Umzug.