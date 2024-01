Die fünf Feldkirchner Faschingssitzungen 2024 werden „majestätisch“: Nachdem Feldkirchen zur Faschings-Landeshauptstadt ausgerufen wurde, inthronisierte der Feldkirchner Faschingsklub erstmals in seiner 48-jährigen Geschichte ein Prinzenpaar, das zugleich als Landesprinzenpaar fungiert. Dabei handelt es sich um Prinzessin Elisabeth (Sommer), die Erste und Einzige, und ihren Prinzen Aurelius (Christian Sommer). „Beim Einzug in den Stadtsaal wird das Prinzenpaar vom Vorstand und der Garde begleitet“, kündigt Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs, an.

Vizepräsidentin Corinna Fischer und Vorstandsmitglied Julia Hinker gelang es zudem, neue Gardemädchen zu rekrutieren. Mit dem Gardetanz startet das schwungvolle Programm, das aus elf Punkten besteht.

Die neue und bezaubernde Garde des Feldkirchner Faschingsklubs © Feldkirchner Faschingsklub

Es hat altbewährte Akteure und neue Gesichter auf der Bühne zu bieten. Der „Fockenbauer“ (Gunnar Zechner) etwa gerät in eine Verkehrskontrolle, in der Peter Kowal als Polizist kein leichtes Spiel mit dem listigen Landwirt aus „Steiweag“ hat. Den „Scherzinger Sige“ (Walter Vaschauner) hingegen verschlägt es in ein Fitnessstudio, in dem er mit einem Beamten (Peter Kowal) auf dem Ergometer um die Wette „strampelt“.

Neue Akteure und die Suche nach dem männlichen Geschlecht

Zu den erfahrenen Akteuren zählen auch Markus Ebner, Verena Stippernitz und Elena Malle, an deren Seite eine neue Akteurin (Anja Mick) und neue Sprechakteure (Marco West und Peter Raspotnig) zu Wort kommen. West und Raspotnig wirken wie in den vergangenen Jahren auch bei der Tanzgruppe „Die Dorfgemeinschaft“ mit, bei der Choreografin Christine Ebner „ihren“ Männern gewohnt flotte Beine macht.

Ebenfalls eine neue Akteurin ist Bianca Gärtner, die sich mit Julia Hinker über die Suche nach dem männlichen Geschlecht „unterhält“.

Prinz Aurelius (Christian Sommer) trägt Prinzessin Elisabeth (Sommer), die Erste und Einzige, auf Händen © Melanie Köck

Überraschung im Feldkirchner Fasching

Feldkirchner Anekdoten kommen zur Sprache, wenn Walter Spitzer und Gunnar Zechner als „Himmelhunde“ aus der Vogelperspektive auf die Tiebelstadt hinabblicken. Dieser Programmpunkt ist ebenso ein Fixpunkt, wie eine Gesangsnummer, bei der Jessica Dermol die Sängerinnen und Sänger bei der Wiedergabe der Handlung live am Piano begleitet. Die nimmermüden „Huata Mädls“ runden mit ihrer stimmungsvollen tänzerischen Darbietung das Programm ab, genau wie die traditionelle „Feldkirchner Starnacht“.

„Natürlich haben wir im Programm auch die eine oder andere Überraschung für unsere Besucherinnen und Besucher parat“, verspricht Präsident Kowal. Die Premiere-Sitzung feiert der Feldkirchner Faschingsklub am 26. Jänner 2024 im Stadtsaal.