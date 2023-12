Auch in diesem Jahr kommt es in Feldkirchen wieder zu einem Weihnachtskonzert der besonderen Art: Hannes Hecher, Obmann des Vereins für Rock- und Alternativmusik, und Stadtrat Christoph Gräfling organisieren erneut das „Rohe Fest“. Dabei handelt es sich um ein Rockkonzert, das auch dem guten Zweck dient. Der Erlös soll an eine in Not geratene Kärntner Familie gespendet werden.

„Wir möchten den beiden Kindern zu Weihnachten einen Herzenswunsch erfüllen und haben bereits Gespräche mit der Familie geführt“, betonen die Organisatoren. Vergangenes Jahr konnte man durch die Veranstaltung 3000 Euro an die Hilfsaktion „Helft Lina“ spenden.

Am Freitag, 22. Dezember, ab 19 Uhr geht es im ehemaligen „Lavida“ am Hauptplatz daher fetzig zur Sache. In diesem Jahr mit dabei: drei Coverbands, die das Publikum mit Interpretationen bekannter Songs begeistern sollen. Es handelt sich um die Tiebelstädter Bands „E.C.H.O“ und „Stool“ sowie „Blizzcreeps“ aus Graz. Alle teilnehmenden Gruppen verzichten auf ihre Gage.

Zusätzlich zur Spende wollen Gräfling und Hecher mit dem Konzert auf ein weiteres Problem aufmerksam machen: den Leerständen in der Feldkirchner Innenstadt. „Wir schaffen damit nicht nur ein musikalisches Erlebnis, sondern setzen uns auch aktiv für die Belebung unserer Stadt ein“, erzählen die Initiatoren abschließend.

Der Eintritt ist frei, um eine freiwillige Spende wird gebeten.