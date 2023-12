Sich selbst und anderen etwas Gutes tun. Wer das anstrebt, ist beim Benefizlauf auf dem Red Bull Ring am 8. Dezember gut aufgehoben. Um 15 Uhr erfolgt der Start – nicht wie sonst auf der Rennstrecke üblich auf vier Rädern, sondern auf zwei Beinen. Es ist bereits der vierte Benefizlauf in Spielberg, wie schon bisher wird auch heuer für Wohltätigkeitsprojekte gelaufen. Die Spenden werden aufgeteilt auf die Organisationen Wings for Life, 261 Fearless und Steirer helfen Steirern, das Hilfsprojekt der Kleinen Zeitung.

Laufen ohne Zeitdruck

Zeit spielt keine Rolle, jeder läuft sein eigenes Tempo, es gibt weder Zeitnehmung noch eine Startnummer. Nicht Konkurrenz soll im Vordergrund stehen, sondern der Hilfsgedanke. Der Businesslauf klingt nach getaner körperlicher Betätigung bei Glühwein und Getränken aus. Anmeldungen sind erbeten unter sparkassenbusinesslauf.at, wer ohne Anmeldung dabei sein will, ist aber ebenso willkommen. Es gibt keine Anmeldegebühr, stattdessen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrer freiwilligen Spende Gutes tun.