Dass Kärntnerisch der schönste Dialekt ist, wissen wir in Kärnten natürlich längst. Jetzt hat das ganz Österreich bestätigt: Bei der Wahl des beliebtesten Dialekts in Österreich von Ö3 hat das Kärntnerische gewonnen. Aber verstehen Sie das Kärntnerische auch? Lefale (kleiner Löffel), Strankale (Fisole, grüne Bohne) oder Tscherfl (alter Schuh) kennen viele.

Aber was ist ein Wixleimat? Und kennen Sie auch den slowenischen Dialekt, der in Kärnten gesprochen wird? Testen Sie Ihr Mundart-Wissen in unserem Quiz!