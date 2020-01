Facebook

Viele Gläubige verabschiedeten sich aus der Kärntner Kirche © Kanizaj

Es hat sich in dieser Deutlichkeit bereits abgezeichnet, jetzt liegen die konkreten Zahlen vor: Im Jahr 2019 traten 5815 Kärntnerinnen und Kärntner aus der katholischen Kirche in Kärnten aus. Das bedeutet im Vergleich zum Jahr 2018, als es mit 3526 ausgetretenen Personen auch schon eine hohe Steigerung gab, eine Zunahme von enormen 64,92 Prozent. Österreichweit betrug das Plus 14,9 Prozent. Insgesamt machen die Kirchenaustritte 2019 gemessen an der Gesamtzahl der Kärntner Katholiken in der Diözese 1,60 Prozent aus. In Normaljahren ist es rund ein Prozent.