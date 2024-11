Ein 37-jähriger Kärntner wurde Opfer eines dreisten Internet-Diebstahls. Denn die Täter tarnten ihren Betrug ausgerechnet als Warnung vor einem möglichen Diebstahl. Der Mann aus Klagenfurt hatte mehrere zehntausend Euro in Kryptowährung investiert, Plötzlich erhielt er Montagabend gegen 20 Uhr eine SMS der Kryptobörse „Bianca“ auf sein Handy.

Darin hieß es, in Italien habe eine unbekannte Person versucht, auf sein Konto zuzugreifen. Er rief sofort unter der Nummer der Börse an und der vermeintliche Berater am Telefon riet ihm dazu, seine Kryptowährung auf die App „Trust Wallet“ zu transferieren. Daraufhin wurden ihm mehrere Codes zugeschickt, die er in der neuen App eingeben sollte.

Doch anstatt sein Geld an einen sicheren Ort im Internet zu transferieren, verschaffte sich der unbekannte Täter dadurch erst Zugang zu seinem Konto und räumte dieses komplett leer. Das Telefongespräch wurde daraufhin beendet. Der Schaden beläuft sich auf.