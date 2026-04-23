Seit Tagen wird Kroatien durch Bombendrohungen terrorisiert. Nahezu täglich müssen Schulen im ganzen Land evakuiert werden. Seit Donnerstag richten sich die Drohschreiben auch an andere Einrichtungen des Landes. Am Vormittag mussten zunächst erneut dutzende Schulgebäude in den Gespanschaften Istrien, Šibenik-Knin, Split-Dalmatien, Karlovac und Zagreb evakuiert werden. „Die Ermittlungen dauern an, und Polizeibeamte sind vor Ort, um die Richtigkeit der Meldung zu überprüfen, indem sie mit den Verantwortlichen dieser Institutionen sprechen und alle Schulgebäude inspizieren, während Schüler und Lehrer aus den Schulgebäuden evakuiert wurden“, teilte die Polizei.

Wenig später mussten die Menschen auch zwei Einkaufszentren – das „Arena Centar“ in Zagreb und die „Westgate City“ in Jablanovec – verlassen. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten für alle, die heute Morgen in unser Zentrum gekommen sind. Die Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, teilte das Center-Management in Jablanovec mit. Donnerstagmittag dann der Flughafen in Split. Derzeit wird das Gebäude von Sprengstoffexperten untersucht.

Drohschreiben veröffentlicht

Dalmacija Danas veröffentlichte Auszüge aus einem der Drohschreiben, die auf Kroatisch per E-Mail einlangten: „Wir weisen Sie darauf hin, dass selbstgebaute, tödliche, explosive Vorrichtungen mit dem Namen TATP-Bombe (mehr als 3 Kilogramm) an mehreren Orten in einer Schule in Split platziert wurden. Es sind die gleichen Vorrichtungen, die schon Paris, Istanbul oder London erschütterten.“ In einem weiteren Auszug werden verstörende Details zur Durchführung eines Terrorplans beschrieben und die Verfasser nennen den minderjährigen Amokläufer von Belgrad, Kosta K., als „Vorbild“. Der 13-Jährige verübte am 3. Mai 2023 einen Amoklauf an einer Grundschule in Belgrad und tötete neun Menschen.

Internationale Ermittlungen

Wie der kroatische Innenminister Davor Božinović erklärte, stammen die Drohschreiben aus dem Ausland: „Wir kooperieren mit internationalen Polizeibehörden, um die Verantwortlichen zu ermitteln.“ Eine technisch komplexe Operation sei im Gange.