Wie viel Fantasie haben Sie? Der Test ist einfach und kann mit einem kurzen Blick auf unseren Artikel über "das Gesicht des traurigen Mannes" in der Dobratsch-Südwand absolviert werden. Man passiert den markanten Berg, wenn man auf der Südautobahn (nomen est omen) in den Süden fährt, dem dieser Newsletter gewidmet ist. Deshalb gleich noch ein Tipp aus Slowenien: Auch entlang der Straße auf den Vršič-Pass ist ein von der Natur geschaffenes riesiges "Felsbild" zu sehen. Es zeigt das von Einheimischen so getaufte "heidnische Mädchen". Viel Glück beim Suchen und Staunen!

Hitzewelle in 22 Meter Tiefe

Seit Beginn der Aufzeichnungen waren die Temperaturen am Meeresboden der slowenischen Adria im September und Oktober noch nie so hoch. In 22 Meter Tiefe werden derzeit 23 Grad gemessen. Forscher sehen die Artenvielfalt bedroht.👉 Rekordtemperaturen in der Adria

Gerangel um Platz an der Sonne

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald berichtet für die Kleine Zeitung regelmäßig aus Grado, wo er mit seiner Familie lebt. Dieses Mal schreibt er über chaotische Szenen am Hauptstrand.

👉 Post aus Grado

Autor Stefan Maiwald lebt ganzjährig in Grado © IMAGO/Westend61



­

Erste Chikunguya-Infektion in Triest

Die tropische Infektionskrankheit wird durch Tigermücken übertragen. Es ist der erste Fall in Triest, allerdings schon der fünfte Fall in Italien. Bürgermeister Roberto Dipiazza lässt jetzt den gesamten Bezirk desinfizieren.

👉 Tropenfieber in Norditalien

Im Paradies des Gladiators

Das Val d’Orcia in der südlichen Toskana ist ein Paradies auf Erden, geformt von Menschenhand. Die hügelige Landschaft malerisch, dazu altehrwürdige mittelalterliche Städte und Dörfer, die auf den Bergkuppen thronen.

👉 Weltbeste Rotweine und Pecorino-Käse

­Sloweniens schönste kleine Orte bezaubern

Klein kann ziemlich fein sein: Diese Orte in Slowenien sind zwar nicht groß, haben aber jede Menge zu bieten. Burgen, Schlösser, Weinberge und mediterranes Flair kann man schließlich nie genug haben.

👉 Die zehn schönsten Plätze

Kirchen, Streichelzoo und Wellness-Zentrum

Das größte Ethno-Dorf am Balkan steht in Bosnien - an einer Stelle, wo es eigentlich gar nicht wirklich hingehört. Es besticht mit seiner üppigen Kulisse, historischen Exponaten und Vergnügungsparkflair.

👉 Streng geheim in Bosnien