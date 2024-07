Eine Partynacht in Split endete in einem Drama mit 24 Verletzten. In der Nacht auf Mittwoch, 15 Minuten nach Mitternacht, kam es zu einem schweren Vorfall vor einer beliebten Diskothek in der Innenstadt von Split in Kroatien. Zahlreiche Jugendliche warteten im Eingangsbereich, um in den „Club Central“ eingelassen zu werden. „Es ist zu keinerlei Tumulten im Vorfeld gekommen, allerdings ist durch das Gedränge eine Schaufensterauslage eines Bekleidungsgeschäftes in unmittelbarer Nähe zum Eingang geborsten“, teilt die Polizei in Split mit.

„24 Personen, alle ausländische Staatsangehörige zwischen 16 und 20 Jahren, zumeist aus Schweden und Deutschland, wurden in die Notaufnahme des KBC Split eingeliefert. Alle von ihnen wiesen Stich- und Schnittwunden auf. Zwei Patienten, ein 20-Jähriger und eine 16-Jährige, werden weiterhin chirurgisch behandelt“, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. 20 Patienten konnten das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Laut KBC Split bestehe mittlerweile für keinen der jungen Verletzten Lebensgefahr.

50 Notrufe

Das Personal der Diskothek soll laut Polizei sehr schnell reagiert haben, die Mitarbeiter leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Insgesamt gingen 50 Notrufe unmittelbar nach dem Vorfall bei der Leitstelle ein. In wenigen Minuten waren fünf Rettungswagen vor Ort. Die Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle dauerte etwa zwei Stunden. Die Diskothek wurde, nachdem die Unfallstelle durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei abgesichert worden war, geschlossen.