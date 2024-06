Maschinengewehrschüsse, Verfolgungsjagden und waghalsige Sprünge über die Dächer von Prian. Halle Berry und Mark Wahlberg rennen an der Adriaküste Sloweniens um ihr Leben. Unter dem Arbeitstitel „Our man from Jersey“ (Unser Mann aus Jersey) wurde im September und Oktober 2022 in Piran ein Agententhriller gedreht. Am Freitag ist der deutschsprachige Trailer zur Netflix-Produktion „The Union“, wie der Film getauft wurde, auf Youtube erschienen.

Gedreht wurde neben den USA und London auch in Kroatien, Triest und eben in Piran. Alleine die Dreharbeiten in Slowenien sollen zehn Millionen Dollar gekostet haben. Zwei Wochen lang wurde die Stadt zeitweise völlig abgeriegelt. Die Filmcrew soll 1200 Personen umfasst haben. Die haben anscheinend ganze Arbeit geleistet, denn schon im Trailer sind zahlreiche atemberaubende Szenen aus Piran zu sehen.

Wilder Ritt durch Piran

Ab Minute 1:34 flüchtet Hauptdarsteller Mark Wahlberg mit einem Aktenkoffer in der Hand, verfolgt von schießwütigen Motorradfahrern und einem dunklen Pkw über die Strandpromenade von Piran. Stühle und Tische der Cafés fliegen durch die Luft, rette sich wer kann. Wahlberg landet auf der Motorhaube seines Verfolgers. Kurzer Schnitt nach London und schon ist man wieder in Piran: Wahlbergs Flucht geht weiter. Diesmal auf einer knallgelben Vespa durch die engen Gassen der Adriastadt. Sekunden danach sprintet er gemeinsam mit Halle Berry über die Ziegeldächer Pirans.

Mark Wahlberg spielt in „The Union“ Mike, einen Bauarbeiter aus Jersey. Durch seine Highschool-Liebe Roxanne, gespeilt von Berry, wird er für eine Geheimdienstmission angeworben. Nach einer kurzen Einschulung in die Grundfertigkeiten eines Agenten rutscht er in die Welt der Superspione. Neben Oscarpreisträgerin Berry spielt auch ein zweiter Gewinner der goldenen Statue in „The Union“ mit. J. K. Simons mimt den Chef von Roxanne. Regie führte der englische Regisseur Julian Farino, das Drehbuch lieferten sein Landsmann Joe Barton und der Amerikaner David Guggenheim.. „The Union“ kann ab 16. August auf Netflix gestreamt werden.