So wird das Wetter in Lignano

Das rund 7000 Einwohner zählende Lignano ist ein beliebter Urlaubsort in Italien. Die Kleinstadt liegt direkt am Meer. Nicht nur Familien, auch Jugendliche zieht es jährlich an den Ort. Letztgenannte vor allem am Pfingstwochenende.

Wetterprognose für Lignano

Live: So ist das Wetter in Lignano, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Lignano

Wie andere beliebte Badeorte an der Adria hat auch Bibione immer wieder mit teils heftigen Gewittern zu kämpfen. Ende Juni 2024 etwa kam es zu schweren Unwettern in der gesamten Region, bei denen drei junge Menschen starben. In Lignano wurde der gesamte Ort überflutet.

Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Lignano

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 1,5 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zwei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 14 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf vier Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr zehn Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 23 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zwölf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 26 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 15 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr 13 Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr 13 Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr zwölf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 15 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr zehn Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 20,5 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf elf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur elf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 2,5 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Wassertemperatur in Lignano

Jänner 10 °C

Feber 9 °C

März 10 °C

April 14 °C

Mai 18 °C

Juni 23 °C

Juli 26 °C

August 26 °C

September 23 °C

Oktober 19 °C

November 16 °C

Dezember 13 °C

Hier geht‘s zur aktuellen Wassertemperatur in Lignano.

Impressionen aus Lignano

Anreise nach Lignano

Mit dem Auto aus Norden: Villach - Thörl-Maglern (Grenzübergang) - Udine - Palmanova - Lignano

Aus Osten: Ljubljana - Casa Rossa (Grenzübergang) - Palmanova - Lignano



Mit dem Flugzeug: Der nächste Flughafen befindet sich in Triest. Er ist 64 Kilometer bzw. 47 Minuten Autofahrt vom Urlaubsort entfernt. In nur wenigen Minuten längerer Fahrtzeit sind auch die Flughäfen Treviso und Marco Polo erreichbar

Mit der Bahn: Durch das nördliche Stadtgebiet von San Michele verläuft die Bahnstrecke Venedig–Triest.

Der nächste Bahnhof befindet sich im benachbarten Latisana, er trägt den Namen Latisana-Lignano-Bibione.

Sehenswürdigkeiten in Lignano

Terrazza a mare in Lignano-Sabbiadoro

Leuchtturm Faro Rosso

Chiesa di Santa Maria del Mare

Hafen

Zoo

Parco Hemingway

Brunnen in der Fußgängerzone

Geschichte von Lignano

Im 15. Jahrhundert wurde erstmals ein in einer Urkunde ein „Gestade, das sich Lignano nennt“ und sich im Besitz eines gewissen Luninus befindet erwähnt. 1420 kam die Region, und damit auch Lignano, unter die Herrschaft der Republik Venedig. Als Marano zur Festung ausgebaut wurde, wurde der Hafen von Lignano für diese genutzt und erlangte somit mehr Bedeutung. In der Zeit Napoleons entstand eine zweite kleine Festung und rund um den Hafen bildete sich eine Siedlung. Anfang des 20. Jahrhunderts hielt der Tourismus im Ort Einzug. heute beherbergt Lignano zahlreiche Hotels, Restaurants und Bars und ist längst nicht mehr nur im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel für viele Österreicher und Deutsche.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen neben der Terrazza a Mare, die ab 2024 neu gebaut wird, auch die beiden Leuchttürme, der alte Faro Rosso und der neue Faro. Das Wahrzeichen Faro Rosso, das mit einer langen Holzbrücke mit dem Festland verbunden ist, drohte nach einem Unwetter im November 2023 allerdings ins Meer zu stürzen. Die Brücke wurde damals zum Teil zerstört.

Die wilden Party-Exzesse zu Pfingsten brachten den Ort in den vergangenen Jahren zum Teil auch in Verruf, allerdings herrscht dort während des Jahres vorwiegend Familienurlaub vor. Gefeiert sei es in der Fußgängerzone oder bei einem der großen Konzerte. Vor Weihnachten ist Lignano ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel, da die berühmten Sandkrippen aufgebaut werden.