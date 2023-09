Bei einem Bahnübergang in Spittal an der Drau hat am Mittwoch eine 74 Jahre alte Frau das bereits leuchtende Rotlicht der Anlage übersehen. Als sie sich auf den Gleisen befand, schlossen die Bahnschranken und schlossen die Frau ein. Ein Augenzeuge blieb sofort stehen, stieg aus und knickte den 8 Meter langen Schrankenbaum an der Sollbruchstelle. Danach konnte die 74-Jährige sofort aus dem Gefahrenbereich fahren.

Der 43-Jährige verständigte nach der Rettung der Frau auch den Polizeinotruf. Die kurz daraufhin einfahrenden und bereits alarmierten Züge fuhren bis zur Reparatur des Schrankenbaumes in Schrittgeschwindigkeit durch die Gefahrenstelle. Die 74-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau angezeigt.