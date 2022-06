Der Anblick sorgte für Erstaunen an der Eisenbahnkreuzung an der Schönaugasse/Untere Bahnstraße in Graz: Ein Bahnschranken, um mehr als 90 Grad geknickt und verbogen, ragte auf die Straße. Ein Monteur werkte heute Vormittag am dazugehörigen Schaltschrank, ein Lotsendienst wurde eingerichtet. Bis 12.30 Uhr sollte der Schranken repariert sein.