Gerade in bewegten Zeiten wie diesen sei es wichtig, zu wissen, dass es Persönlichkeiten gibt, auf die man sich verlassen kann, betonte am Donnerstagabend Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Ehrenzeichen-Verleihung im Spiegelsaal der Landesregierung. Deshalb sei es für ihn eine besondere Freude, mit den Ehrenzeichen auch persönlich Menschen zu danken, die für das Land Kärnten und dessen Bewohner viel bewegt haben. Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen ausgezeichnet wurden der Historiker Helmut Konrad und das Kunstsammler-Ehepaar Agnes und Karlheinz Essl. Das Große Ehrenzeichen erhielten Universitätsprofessor Erich Schwarz und die Galeristin Renate Freimüller.

Der Wolfsberger Konrad, ehemaliger Rektor der Universität Graz, hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit Themen der Kärntner Landesgeschichte bearbeitet und diese in seiner interdisziplinären und grenzüberschreitenden Perspektive betrachtet, wird in der Laudatio ausgeführt. Das dokumentiert sich in einer Vielzahl von wissenschaftlichen Beiträgen, Vorträgen und Publikationen. Konrad war federführend in die Konzeption und Umsetzung der mobilen Ausstellung "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" eingebunden.

Die Verleihung fand im Spiegelsaal in Klagenfurt statt © Helmuth Weichselbraun

Zudem wurde das Großvorhaben kärnten.museum im Zeitgeschichte-Bereich "Landerkundung" von der wissenschaftlichen Expertise Konrads behutsam und ausgewogen begleitet. Im Laufe seiner universitären Tätigkeit an der Universität Graz habe Konrad zahlreiche Kärntner Studierende für die Landesgeschichte ihrer Heimat begeistern können. In der Legislaturperiode 2013 bis 2018 war Konrad als stimmberechtigtes Mitglied im damals neu geschaffenen Museumskuratorium ehrenamtlich tätig: "Seine wissenschaftliche und museale Expertise erwies sich als wertvolle Qualität in den Jahren der Umsetzung eines höchst komplexen kulturellen Jahrhundertereignisses."

Das Kunstsammler-Ehepaar Essl aus Hermagor hat immer betont, für die Öffentlichkeit zu sammeln. "Besitzen, als besäße man nichts", lautet die Intention der beiden. Karlheinz Fessel, Gründer der Unternehmensgruppe Baumax, bezeichnet es als großes Geschenk, die Begeisterung, die man selber empfindet, in anderen zu wecken.

Dem Land Kärnten haben Agnes und Karlheinz Essl im Vorjahr 200 Werke, hauptsächlich Grafiken, als Schenkung übertragen. Darunter befinden sich Werke vom Nötscher Kreis (Franz Wiegele, Anton Kolig und Anton Mahringer), Herbert Boeckl, Ernst Gradischnig, Meina Schellander, Valentin Oman, Helga Druml und Cornelius Kolig. Die Werke aus der Essl'schen Schenkung werden der Öffentlichkeit im Museum moderner Kunst zugänglich gemacht.