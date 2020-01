Facebook

Um saisonale Veränderungen wissenschaftlich untersuchen zu können, fordern Kärntner Imker ein Bienenforschungsinstitut © APA/Pfarrhofer

Die Bilanz der Kärntner Imker über das vergangene Jahr fällt durchwachsen aus. Vor allem eine große Menge an Melezitose- oder „Zementhonig“ bereitete Probleme. Über die Ursachen herrscht Rätselraten. „Vielleicht waren es Neophyten, neue Insektenarten oder doch das Wetter. Wir wissen es nicht. Um so etwas erörtern zu können, bräuchten wir dringend wieder ein Bienenforschungsinstitut in Österreich“, sagt Valentin Koller, Honigreferent des Landesverbandes für Bienenzucht.