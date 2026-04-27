Schunkeln ist eine unterschätzte Tätigkeit. Es fördert die Geselligkeit und sorgt für gute Laune. Wetten, dass Sie mir in spätestens einer Minute fröhlich zustimmen? Der dazugehörige Ohrwurm wird sich mit der folgenden wahren Geschichte in Ihren Gehörgängen einnisten:

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als mich eine Zugbegleiterin der ÖBB unlängst mit ihren Durchsagen überraschte. Von bald aussteigenden Fahrgästen verabschiedete sie sich nach Bekanntgabe der weiteren Verbindungen stets mit „Servus, Pfüat Gott und auf Wiederschaun“. Und am Ende der Information auf Englisch hieß es – völlig korrekt übersetzt – „Servus, Pfüat Gott and Goodbye“.

Wenn Sie älter als 30 sind, hat es bei Ihnen jetzt wahrscheinlich Klick gemacht: Karl Moik, Musikantenstadl! „Servus, Pfüat Gott und auf Wiedersehen“ war der Song, mit dem der Moderator bis zu seinem TV-Abschied 2005 jede Show ausklingen ließ. Mit diesem Ohrwurm bin ich geistig in den Tag geschunkelt, wofür ich mich unbekannterweise bei der freundlichen Zugbegleiterin noch einmal herzlich bedanken möchte.

Ein Jammer, dass ihre Chefs im ÖBB-Management – unter uns Fernsehnostalgikern gesprochen – weniger an den Samstagabend im Hauptabendprogramm erinnern als an den Mittwochnachmittag: Da ist der Kasperl gekommen.

Es gibt noch immer keine Lösung (bzw. keinen Lösungswillen) für den unwürdigen Schönheitsfehler, den das bejubelte „Jahrhundertprojekt Koralmbahn“ hat. Die Steiermark und Kärnten sind nun zwar besser verbunden, aber in manchen Fällen weder einfacher noch billiger. Regionale Klimatickets und diverse andere Ermäßigungen gelten nämlich NICHT für den Tunnel, sondern nur bis zur letzten Station auf der jeweiligen Seite, an der gehalten wird. Ab da muss in diesen Fällen eine extra Fahrkarte gelöst werden. Auch wer ein regionales Klimaticket für die Steiermark UND ein regionales für Kärnten besitzt, hat für das schwarze Loch extra zu zahlen.

Ein sogenanntes Metropol-Ticket für beide Regionen wäre „jeden Tag möglich“, tönte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä gönnerhaft Ende des Vorjahres in der ZiB 2. Was die Bahn in diesem Zusammenhang ungern erwähnt: Sie verlangt von den Ländern Steiermark und Kärnten für die Aufnahme des Tunnels in die regionale Ticketpolitik bis zu zehn Millionen Euro – pro Bundesland und pro Jahr!

Neue Ausrede: „Theoretische Diskussion“

Weil die Medien das lästigerweise ständig erwähnen, haben die ÖBB nun eine neue Ausrede. „Aus meiner Sicht ist das eine theoretische Diskussion. Da reden viele, die keinen Bezug zum öffentlichen Verkehr haben. Weder in den Service-Centern noch in den Zügen bekommen wir dazu Fragen oder Beschwerden“, erklärte Regionalmanager Reinhard Wallner gegenüber der Kleinen Zeitung.

Mit den Ahnungslosen aus Bahnsicht sind wohl die Landtagsparteien in der Steiermark und Kärnten gemeint, die eine entsprechende Änderung der ÖBB-Tarifordnung fordern: also eh nur FPÖ, Grüne und die ÖVP, die nun sogar eine Online-Petition gestartet hat. Auch die Vollversammlung der Kärntner Arbeiterkammer verlangt in einer einstimmig verabschiedeten Resolution ein „kompatibles Ticket- und Tarifsystem für die Koralmbahn“. Blöderweise hat niemand dafür ein ÖBB-Servicecenter aufgesucht. Auch die Postings und Leserbriefe unserer verärgerten Leserinnen und Leser wurden dort nicht abgegeben. So wird sich natürlich nie etwas ändern.

Gut, dass der Ohrwurm noch immer da ist. Man kann ihn als unerfüllten frommen Wunsch beim geistigen Mitschunkeln der ÖBB-Chefetage widmen: „Servus, Pfüat Gott und auf Wiedersehen, die Musi ist leider jetzt aus.“