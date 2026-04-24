Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Der Millstätter Bürgermeister Alexander Thoma strahlt mit der Frühlingssonne und dem Wasser des tiefsten Kärntner Sees um die Wette. „Wir sind sehr zufrieden, wie sich das hier entwickelt hat“, sagt er. Zum zehnten Mal finden in der Gemeinde dieser Tage die Millstätter Wirtschaftsgespräche statt, die Jahr für Jahr größer und relevanter geworden sind. „Das ist jetzt schon ein wenig Alpbach-Feeling hier“, sagt eine Teilnehmerin. Über 500 Gäste – Wirtschaftstreibende, Geschäftsführerinnen, Unternehmer, Meinungsmacherinnen – sind in Millstatt mit dabei. Zahlreiche Diskussionsrunden und Impulsvorträge stehen auf dem Programm, viele nutzen ihre Anwesenheit primär zum Netzwerken.

„Vor einigen Jahren ist man in Uniform bei solchen Veranstaltungen noch schief angeschaut worden oder hat eigentlich keine Beachtung gefunden“, sagt der Kärntner Militärkommandant Philipp Eder. Aufgrund der globalen Krisenlage hat sich das geändert – die Vertreter des Bundesheeres sind mittlerweile auch bei den Diskussionsrunden sehr gefragte Gesprächspartner. Globale Spannungen und Krisen, geopolitische Entwicklungen und Sicherheit sind große Themen für die Wirtschaft geworden. „Instabile Lieferketten und Energieversorgung, Cyberangriffe auf Produktionsanlagen und kritische Infrastruktur wie Energienetze, Sabotageakte oder gezielte Störungen logistischer Abläufe und Desinformation zur Destabilisierung von Märkten und Vertrauen“, sehen Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, und Gerfried Promberger, Kommandant der Luftstreitkräfte, als zentrale Risiken für den Standort Österreich. Der Schutz kritischer Infrastruktur, die Unterstützung bei Katastrophen, um wirtschaftliche Schäden zu minimieren sowie Ausbildung und Sensibilisierung im Bereich Sicherheit werden vom Bundesheer geleistet. Zudem unterstütze man die heimische Wirtschaft auch insofern, indem bei Neubeschaffungen derzeit mehr als 60 Prozent der Wertschöpfung im eigenen Land bleiben.

Die vielen Milliarden, die jetzt jedes Jahr ins Bundesheer fließen, seien mit Blick auf die sicherheitspolitische Lage in Europa zwingend notwendig, betont Bauer, der aber auch konstatiert: „Wirtschaftlich ist das Bundesheer nicht.“ Das seien Armeen grundsätzlich nicht, weil sie Kapazitäten vorhalten müssten, die im Frieden nicht benötigt werden. Wie sehr hybride Bedrohungen zugenommen haben, verdeutlicht Harald Vodosek, der Rüstungsdirektor des Bundesheeres: „Wir haben täglich 100.000 Angriffe auf unsere Server. Wir sind in der Lage, diese abzuwehren und kooperieren dafür auch mit anderen Ländern.“ Man könne sich selbst schützen, „wir können aber nicht Cyberkrieg für die Bevölkerung führen“, sagt Vodosek, der auch von ersten „KI-gesteuerten Angriffen“ berichtet, während Air-Chief Promberger erzählt, dass „ukrainische Soldaten im Schützengraben mit dem 3D-Drucker Drohnenteile produzieren“.

Eine Auseinandersetzung von Gesellschaftssystemen sieht Rüstungschef Vodosek. „Wenn Sie in China fünf Mal über eine rote Ampel gehen, dürfen Ihre Kinder nicht mehr studieren“, berichtet er. Auch deshalb sei es wichtig, gegen Desinformation vorzugehen und „Sicherheit in unsere liberale Demokratie zu bringen“. Bürgermeister Thoma kann unterdessen zuversichtlich auf die kommenden Monate blicken. „Wir rechnen mit einer sehr guten Sommersaison“, sagt er. Und auch da spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Die unsichere Lage in einigen anderen Staaten dürfte dem Tourismusland Österreich in die Karten spielen.

Einen friedlichen Freitag wünscht,

Wolfgang Fercher