Markus Nachbar (links) ließ sich gemeinsam mit Stroitz die Aktion einfallen © Dieter Kulmer

Beim Porsche 911er denkt man an Geschwindigkeit, Emotion und Fahrspaß. Blumen und Comic-Tiere gehören da nicht unbedingt dazu. Der Kärntner Künstler Mario Stroitz aber hat einen Porsche ganz in seinem Stil designt - bunt, lebensfroh und ganz und gar nicht so, wie man die Marke eigentlich kennt. „Und diesen Porsche verlosen wir nun“, kündigen Markus Nachbar, Geschäftsführer Porsche Kärnten, und Markenleiter Bernhard Kitz an. Wie das funktioniert? Den ganzen Sommer lang wird das Auto bei Messen und ähnlichen Anlässen zu sehen sein. Wer zehn Euro investiert, nimmt an der Verlosung teil und tut gleichzeitig Gutes. Denn der Erlös geht direkt an die Kinder der AVS.

Mario Stroitz gestaltete den Porsche © Helmuth Weichselbraun

Am 3. August 2026 wird schließlich das Glückslos gezogen. Die Gewinnerin oder der Gewinner können dann den Porsche 911 eine Woche lang fahren. Zusätzlich erhält der Gewinner einen Tauroa-Gutschein für zwei Nächte für zwei Personen inklusive Frühstück in einem Tauroa-Hotel nach Wahl. Wer will, kann sich auch einfach digital auf www.kids-art.at ein Glückslos sichern. Selbstverständlich kann man auch ohne Spende am Gewinnspiel teilnehmen.