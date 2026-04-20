Klagenfurt und Spittal. In zwei Kärntner Gemeinderäten sind die Neos vertreten. In weniger als einem Jahr sollen es nach Möglichkeit zumindest dreimal so viele sein. In Villach ist ein Antritt so gut wie fix, in weiteren Gemeinden rund um das eher urbane Einzugsgebiet der Neos laufen die letzten Vorarbeiten. „Wenn wir antreten, dann nur mit einem aussichtsreichen Team von mindestens fünf bis zehn Leuten. Wir haben da in der Vergangenheit Lehrgeld bezahlen müssen, weil wir uns die Leute vielleicht auch nicht genau genug angeschaut haben“, sagt die neue Kärntner Parteistrategin Alexandra Siegl.

„Möchte Vorbild sein“

Zur breiteren Aufstellung gehört auch Iris Glanzer, die Nummer zwei in der Partei nach Landessprecher und Nationalratsabgeordneten Janos Juvan. Die Glödnitzerin, die seit vielen Jahren in Klagenfurt lebt und an der VS Welzenegg unterrichtet, soll das Gesicht zu den Themen Bildung und Betreuung werden. Mit drei zentralen Forderungen: Verkleinerung der Gruppengrößen, mehr Wahlfreiheit und Doppelbesetzung in der ersten Klasse Volksschule. „Ich möchte Vorbild sein für Menschen, die nicht aus der Politik kommen und in Parteiakademien groß geworden sind. Menschen, die sagen, dass sie da nicht mehr zuschauen können und etwas ändern möchten. Speziell die Frauen, die sich oft selber kleiner machen als sie sind“, sagt Glanzer.

Neben Juvan soll Glanzer zu einem weiteren bekannten Gesicht der Partei werden © Neos

Einfach unter einen Hut zu bekommen seien Familie, Job und Politik allerdings nicht. Einmal die Woche plant die 40-Jährige mit ihrem Mann alle Termine genau durch. Hebt man die Qualität im System, kann man damit auch die Eltern entlasten. „Die hetzen sich sowieso ab. In der Früh schnell in die Schule bringen. Dann arbeiten und den Nachmittag organisieren und am Abend noch gemeinsam lernen und Hausübung machen. Da muss die Politik einfach den Druck herausnehmen“, sagt Glanzer.

Nicht das, was versprochen wurde

Die dreifache Mutter mit Kindern im Alter von 14, neun und acht Jahren sitzt sozusagen seit Jahren direkt an der Quelle, was Problemfelder der Betreuung und Elementarbildung betrifft. Beim neuen Bildungs- und Betreuungsgesetz sei die Regierung zwar gut gestartet, aber letztlich falsch abgebogen. „Es war am Ende auch einfach nicht das, was vorher versprochen wurde“, sagt Glanzer.