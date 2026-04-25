Es war die Nacht auf den 26. Dezember 1963, den Stefanietag. In einem alten Bauernhaus in Oberkärnten wurde die Pensionistin Elfriede H.* gegen Mitternacht von ihrer dreijährigen Enkelin geweckt. Das Kind weinte, denn die Mutter war nicht zu Hause. Während die Großmutter das Fläschchen wärmte, kehrte ihr Schwiegersohn Hans heim – einmal mehr stark betrunken. Als sie ihn fragte, wo ihre Tochter sei, blieb er ihr die Antwort schuldig, ging ins Schlafzimmer und schlief ein. Kurz darauf kam ihre Tochter Anna nach Hause. Im Gasthaus war es zwischen dem Ehepaar zum Streit gekommen, weil sie mit einem anderen Mann getanzt hatte. Sie berichtete ihrer Mutter, dass ihr Mann sie vor den anderen Gästen bloßgestellt hatte. Verärgert bat sie ihre Mutter, in deren Bett schlafen zu dürfen; sie selbst solle sich ins Ehebett legen. Die Mutter kam dem nach und legte sich schließlich neben ihren tief schlafenden, schnarchenden Schwiegersohn.

Mit dem Schwiegersohn im Bett

Es war kurz vor ein Uhr nachts. Elfriede H. lag im Ehebett und ärgerte sich darüber, dass ihr Schwiegersohn nicht einmal bei der Bescherung der Kinder am Heiligen Abend zu Hause gewesen war. Zudem bedrückte sie, dass ihre Tochter immer wieder neben ihrem betrunkenen Gatten liegen musste, wie aus der Anklageschrift vom 21. 04. 1964 hervorgeht. Sie begann zu weinen und zu beten. „Dann kam mir plötzlich der Gedanke, dass ich meine Tochter und die Kinder erlösen müsste“, gab sie in der Vernehmung bei der Polizei an. „Ich sah keinen anderen Ausweg mehr, als meinen Schwiegersohn umzubringen, da alle Worte und Ermahnungen vergeblich waren, um ihn vom Trinken abzuhalten.“

„Ich wollte kein Blut sehen“

Zunächst dachte die 66-Jährige daran, Hans mit einer Hacke auf den Kopf zu schlagen. Davon „bin ich abgekommen, da ich kein Blut sehen wollte. Ich wollte ihn so umbringen, dass er nicht leidet“, sagte sie. Dann kam ihr der Gedanke, ihn mit einem Strick zu erdrosseln. Sie gab an, nur wenige Minuten überlegt zu haben, bevor sie barfuß und nur mit ihrem Nachthemd bekleidet in die Küche ging, um ein Messer zu holen. Mit diesem schnitt sie am Balkon zwei Meter vom Wäschestrick ab.

Foto von der Tatrekonstruktion: Die Täterin zeigt, wie sie den Wäschestrick abgeschnitten hat. © Landesarchiv Kärnten, LG Klagenfurt Strafakten Sch 588 Nr 6090 Vr3-1964

Zurück im Schlafzimmer machte sie eine Schlinge und legte diese ihrem schlafenden Schwiegersohn über dem Kopf bis zum Hals und zog fest zu. Sie wartete rund zehn Minuten. „Ich habe ja nicht gewusst, wie lange man jemanden erdrosseln muss, bis es so weit ist“, gab sie bei der Polizei an.

Skizze aus dem Vernehmungsprotokoll mit der Beschuldigten, auf welcher man sieht, wie diese den Strick um den Hals des Opfers gelegt hat © Landesarchiv Kärnten, LG Klagenfurt Strafakten Sch 588 Nr 6090 Vr3-1964

Als sie feststellte, dass sein Herz nicht mehr schlug, ging sie ins Gasthaus und holte den Wirt. Dieser reagierte entsetzt, als er den Leichnam sah. „Ich habe doch nur ein gutes Werk getan, ich habe meine Tochter und ihre Kinder endlich erlöst“, sagte sie emotionslos.

Die als gutmütig geltende Pensionistin, die zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, gestand sofort, den Mord begangen zu haben. Der 35-Jährige war zum Zeitpunkt seiner Ermordung zu keiner Gegenwehr fähig – es hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut. Laut Gerichtsgutachten des Neurologen Otto Scrinzi war die Beschuldigte „leicht schwachsinnig, jedoch für ihre Tat, die sie im vollen Bewusstsein der Strafbarkeit ihres Tuns beging, verantwortlich“.

Elfriede H. wurde vom Geschworenengericht im Juni 1964 wegen des Verbrechens des Meuchelmordes zu einer zwanzigjährigen schweren Kerkerstrafe, verschärft durch Dunkelhaft an jedem Jahrestag des Verbrechens, verurteilt. „Regungslos, mit gesenktem Kopf nahm die unscheinbare, einfach gekleidete Frau mit dem kunstvoll aufgesteckten, stark angegrauten Haar das Urteil entgegen“, beschrieb die Kleine Zeitung die Szenerie im Gerichtssaal. Die Pensionistin wurde in die Frauen-Vollzugsanstalt Schwarzau eingeliefert.

Unerwartete Wendung

Der Fall nahm kurz nach der Einlieferung der Pensionistin eine unerwartete Wendung: Nachdem sie einen Mithäftling ersticken wollte und einen Selbstmordversuch unternahm, zweifelte der Anstaltsarzt an der Zurechnungsfähigkeit der Inhaftierten. „Es besteht kein Zweifel, dass es sich hier um eine paranoide Schizophrenie handelt, die sicher auch schon zur Zeit der Tat bestanden hat“, lautet sein Befund, den er der Staatsanwaltschaft übermittelte. Für ihn sei sie gemeingefährlich und sollte in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden.

Die Tochter verlangte wegen „Unzurechnungsfähigkeit ihrer Mutter zum Tatzeitpunkt“ die Wiederaufnahme des Verfahrens. Gutachter Scrinzi widersprach jedoch dem Anstaltsarzt vehement. Es folgte ein monatelanger Gutachterstreit, eine Beschwerde und ein zweiter Wiederaufnahmeantrag. Das OLG Graz hob im Oktober 1965 die Ablehnung des Wiederaufnahmebegehens schließlich auf und trug dem Erstgericht auf, ein Gutachten der Medizinischen Universität Wien einzuholen. Die Wiener Gutachter kamen zu dem Schluss, dass „mit Sicherheit weder behauptet noch negiert werden kann, H. (*) wäre damals schon geisteskrank gewesen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sie bereits im beginnenden Wahn das Verbrechen begangen hat, ist eine große“.

Das OLG bewilligte nun die Wiederaufnahme. Nach dem Rechtsgrundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ hob das Landesgericht am 4. April 1967 das Urteil auf. Die Pensionistin wurde aus der Haft entlassen.

Was bleibt ist ein schreckliches Verbrechen, das bis heute Fragen zur Zurechnungsfähigkeit und Beurteilung von Gutachten aufwirft.