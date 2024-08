Tief verborgen im steilen Wald des Bergdorfes Wandelitzen, hoch über Haimburg im Bezirk Völkermarkt, liegt das berüchtigte „Knappenloch“ - ein düsterer Ort voller dunkler Geheimnisse. Im Inneren des stillgelegten Bergwerksstollens herrscht eine unheimliche Atmosphäre. Je tiefer man in den engen unterirdischen Gang mit seinen rauen, feuchten Wänden vordringt, desto stickiger wird die Luft. Schließlich enthüllen die Lichtkegel der Taschenlampen ein schwarzes Loch - einen über zehn Meter tiefen Schacht, der unter einem Holzbalken lauert. Trotz eines Seils traut sich niemand über das dunkle Loch, in das einst die junge Magd Sophie Tschurilo gestoßen wurde und sterben musste. Ihre Mörder hatten gehofft, der verborgene Stollen würde ihre schreckliche Tat für immer verbergen - doch sie irrten sich. Spurensuche am einstigen Tatort mit dem Buchautor Valentin Hauser, der in seinem jüngsten Buch „Protokolle des Bösen“ den alten Fall anhand von Originalquellen neu beleuchtet.