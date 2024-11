Ein gänzlich reibungsloser Antritt wird sich wohl nicht mehr ausgehen. Noch bevor Markus Lerch (41) am Dienstag zum Nachfolger des Spittaler Bezirkshauptmanns Klaus Brandner bestellt werden soll, haben sich einige Fronten aufgetan. Wie die Opposition herausgefunden haben will, soll der derzeitige Stellvertreter Brandners nicht als Erstgereihter - zumindest nicht als alleiniger - aus dem Objektivierungsverfahren hervorgegangen sein. Das Nachsehen hätten in diesem Fall Verwaltungsdirektorin Sonja Berger und Claudia Unterrieder, Unterabteilungsleiterin im Amt der Kärntner Landesregierung. Die FPÖ ortet Diskriminierung und hat am Montag schriftlich Akteneinsicht eingefordert.