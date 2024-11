Die Nachfolge des Spittaler Bezirkshauptmanns Klaus Brandner, der mit 30. November in Pension geht, ist fixiert. Interne und externe Bewerbungen von Frauen und Männern sind eingelangt. Der Auswahlprozess wurde mittlerweile abgeschlossen und soll am kommenden Dienstag in der Landesregierung von SPÖ und ÖVP abgesegnet werden.