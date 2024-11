In Klagenfurt geht jedes Jahr der größte Krampuslauf in ganz Österreich über die Bühne: An die 1000 Maskenträger verbreiten in der Innenstadt der Kärntner Landeshauptstadt eine schön-schaurige Atmosphäre, die bis zu 50.000 Zuschauer anlockt. Samstagabend um 19 Uhr ging es los: Der Brauchtumsverband Kärnten eröffnete den Lauf, bei dem die gruseligen Gesellen, angeführt vom heiligen Nikolaus und begleitet von Engeln, durch die Straßen ziehen.

Klicken Sie sich durch die ersten Bilder vom gruseligen Spektakel!