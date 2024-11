Seit Josef Pickl-Hafner sieben Jahre alt ist, faszinieren ihn Masken und Bräuche gleichermaßen. Schon als Kind hat sich der Klagenfurter eine Gummimaske übergezogen und ist mit Freunden als Krampus durch den Stadtteil Welzenegg gezogen. „Unser Nachbar hatte außerdem Perchtenmasken auf seinem Dachboden, die ich jede Woche sehen wollte, selbst im Sommer. Damit habe ich ihn ziemlich genervt“, schwelgt der ehemalige Bestatter in Erinnerungen. Als er 17 Jahre alt war, wollte er seine große Leidenschaft auf feste Beine stellen: Mit sieben anderen Burschen, die genauso fanatisch waren wie er, gründete er die Krampusgruppe Welzenegg. Für die Gruppe ging es mit den ersten Krampuskränzchen los. „Dann kamen die ersten Einladungen zu Krampusläufen“, blickt der heute 54-Jährige in das Jahr 1985 zurück. Beim Krampuslauf in Gurnitz feierte die Krampusgruppe Welzenegg ihre laufende Premiere. 1991 rief die Runde den Klagenfurter Krampuslauf ins Leben.