Früher landauf, landab ein vertrauter Anblick, sind Feuerwehrfahrzeuge der Marke Steyr mittlerweile selten geworden. Kein Wunder, wurde ihre Produktion doch schon vor geraumer Zeit eingestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming aber stellt bald wieder eines in den Dienst. Aber kein gewöhnliches, sie testet im Rahmen eines Pilotprojekts den „Steyr Floriani“.

Dabei handelt es sich um einen der ersten Steyr-Traktoren für die Feuerwehr. Drei Modelle wurden am Mittwoch in Schladming bei einer Pressekonferenz im Rathauspark vorgestellt. Neben Bürgermeister Hermann Trinker, Feuerwehrkommandant Gerald Petter und Florian Kirchhamer von CNH Industrial Österreich, dem Unternehmen hinter der Traktorenmarke, gab sich dabei auch Landeshauptmann Mario Kunasek die Ehre.

„Schweizer Messer des Feuerwehrwesens“

Ein „Steyr Floriani“, war dabei zu erfahren, ist vielseitig einsetzbar. Die Bandbreite reicht von Fahrzeugbergungen und Schlepparbeiten über das Aufarbeiten von Sturmschäden bis hin zu Hub- und Transportarbeiten. Die Traktoren seien quasi die „Schweizer Messer des Feuerwehrwesens“.

Dementsprechend begeistert zeigte man sich bei der Präsentation von den Fahrzeugen. „Als ich zum ersten Mal das Wort ,Feuerwehr-Traktor‘ gehört habe, habe ich damit nicht viel anfangen können. Dann habe ich mir das näher angeschaut – und mich gefragt, warum man die Idee nicht schon früher gehabt hat“, meinte etwa Landeshauptmann Mario Kunasek.

Schneller und die Möglichkeit zum Üben

Und Kommandant Petter erklärte: „Wir haben oft Einsätze, bei denen wir mit unseren Autos, die teils 18 Tonnen wiegen, aufgrund ihrer Größe nicht hinkommen. Dann müssen wir Bauern um Hilfe bitten. Mit einem eigenen Traktor sind wir schneller und können außerdem auch mit ihm üben.“

Zwei der drei Traktoren, die in Schladming vorgestellt wurden © KLZ / Dorit Burgsteiner

Trägerfahrzeuge sind übrigens gewöhnliche Traktor aus der Steyr-Modellpalette. Zu Feuerwehrtraktoren machen sie unterschiedliche Anbauteile. Diese eigentlich für den Einsatz in Land- und Forstwirtschaft entwickelten Teile werden von zwei oberösterreichischen Unternehmen – unter anderem Rosenbauer, dem weltweit führenden Hersteller für Feuerwehrtechnik – für den Einsatz im Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz adaptiert.

Win-Win-Situation

Mit dem Pilotprojekt ist die FF Schladming Vorreiter, hat doch – von der Betriebsfeuerwehr im Steyr-Werk im niederösterreichischen St. Valentin abgesehen – keine andere Feuerwehr einen „Steyr Floriani“ in ihrem Fuhrpark. Das Pilotprojekt ist außerdem eine klassische Win-Win-Situation. Weder für die Stadtgemeinde noch für die Feuerwehr fallen große Kosten an, indem letztere den Traktor auf Herz und Nieren testet, hilft sie mit, ihn zu verbessern. Weiteres Ziel: den Nutzen für unterschiedliche Einsatzszenarien zu erproben.

LH Mario Kunasek übernahm die Patenschaft für das Modell „Profi“ © KLZ / Dorit Burgsteiner

Warum das Pilotprojekt gerade mit der FF Schladming abgewickelt wird, erklärt sich aus bereits existierenden guten Verbindungen zwischen der Planaistadt und der Traktormarke. So ist Steyr etwa stets beim „Burning Hen“-Festival vertreten und hat den städtischen Kindergarten mit Spieltraktoren ausgestattet.

Hoher Wiederverkaufswert

Was spricht, abgesehen von seiner Vielseitigkeit, eigentlich noch für einen Feuerwehrtraktor? Neben geringeren Anschaffungskosten im Vergleich zu klassischen Feuerwehrfahrzeugen vor allem der Wiederverkaufswert. Die Zahl der Interessenten an einem gebrauchten Traktor ist weitaus größer als jene an einem Spezialfahrzeug.