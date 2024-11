Seit zwei Wochen sitzt ein 23-Jähriger aus Bad Bleiberg in Untersuchungshaft. Am Freitag wurde diese von einem Richter nach einer Haftprüfung verlängert. Dem Mann wird Brandstiftung in mehreren Fällen vorgeworfen. Ermittelt wird wegen insgesamt sieben Fällen. Alle haben sich in und rund um ein Mehrparteienhaus in Bad Bleiberg ereignet. Zumindest in zwei gilt der 23-Jährige, der in diesem Haus wohnhaft ist, als dringend tatverdächtig. „Die Ermittlungen laufen weiter. Das Landeskriminalamt ist dran. Wir haben an die 40 Zeugenaussagen, die gerade ausgewertet werden“, sagt Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Der Verdächtige hat bisher alle Vorwürfe abgestritten. Das Motiv für die Taten ist ebenfalls noch unklar. Es gilt die Unschuldsvermutung.