Auch wenn ZIB-Moderatorin Christiane Wassertheurer ihren Lebensmittelpunkt seit vielen Jahren in Wien hat, ist sie mit dem Gailtal bis heute eng verbunden. „Es ist eine Liebeserklärung an meine Heimat“, sagt die 52-Jährige, wenn sie über ihr neues Kinderbuch spricht. Das Buch mit dem Titel „Verflixt, verdachst & zugenäht! Gemma/Andiamo/Gremo Krampus“ ist ihr mittlerweile viertes und das dritte aus der sogenannten Dachs-Reihe.

Nachdem ihr Protagonist mit Kärntner Dialekt einen Diebstahl aufgeklärt hatte und sich in Band zwei ein neues Zuhause suchen musste, „sucht er sich im neuen Buch einen Freund“, sagt Wassertheurer. Die jüngste Dachs-Geschichte ist wieder in Co-Produktion mit Markus Wagenhofer entstanden. Den Maler, der in Wien und Kärnten lebt, kennt Wassertheurer seit der Schulzeit. Bei der gemeinsamen Ideenfindung, wer denn der Freund sein könnte, ist das Duo auf den Krampus gekommen.

Kindheitserinnerungen

„An den Krampus haben alle Kindheitserinnerungen. Wir wollen Kindern die Angst nehmen und zeigen, dass dahinter ein Mensch steckt“, sagt die Journalistin, die aus Jenig nahe Hermagor stammt und bereits mit dem Kärntner Kinderbuchpreis ausgezeichnet worden ist. Den Dachs führt seine Suche nach einem Freund durch das Dreiländereck Kärnten, Italien und Slowenien, fündig wird er schließlich in Tischlbong nahe Tolmezzo, wo die fürchterlichsten Gesellen daheim sein sollen.

Knapp drei Jahre haben Wassertheurer und Wagenhofer an dem Buch gearbeitet. „Wir haben gemeinsam gereimt und auch Ideen wieder verworfen“, sagt die Kärntnerin. Illustriert wurde das Kinderbuch von Wagenhofer.

Das Buch „Verflixt, verdachst & zugenäht! Gemma/Andiamo/Gremo Krampus“ für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, ist im gut sortierten Buchhandel zum Preis von 21,50 Euro erhältlich.