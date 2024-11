Sogar im Klagenfurter Becken verzog sich am Sonntag der Hochnebel, zur Abwechslung zeigte sich wieder einmal die Sonne. Doch das ruhige Herbstwetter mit wenig Niederschlag geht in der neuen Woche nun zu Ende. Mehrere Kaltfronten läuten laut dem Wetterdienst UBIMET im Alpenraum einen Wetterumschwung ein. Die erste Front hat auf Kärnten und Osttirol noch keine Auswirkung, anders schaut es da schon in Bezug auf eine kräftige Kaltfront aus, die uns in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vom Nordwesten her erreicht. „Da wird es dann auch im Süden deutlich spannender“, sagt Meteorologe Christoph Matella.