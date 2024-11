Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ) hat am Donnerstag im Rahmen der Budgetrede im Landtag mit einem Nebensatz aufhorchen lassen. Sie hoffe „auf einen breiten Parteienkonsens“, um die Klubförderung in Kärnten um zehn Prozent zu kürzen, sagte sie. Mit 1. Jänner sollen so rund 250.000 Euro eingespart werden.