Die Rahmenbedingungen bleiben höchst herausfordernd: Schwierige Wirtschaftslage mit geringem Wachstum, stagnierende bzw. sinkende Einnahmen aus den Ertragsanteilen vom Bund, die kaum Spielraum gewähren. „Wir können also nur auf der Ausgabenseite handeln“, so skizzierte Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) als Finanzreferentin am Dienstag nach der Regierungssitzung den Voranschlag fürs Landesbudget 2025.